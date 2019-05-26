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«Анжи» — «Урал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

«Анжи» — «Урал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 26 мая, на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Анжи» — «Урал». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Анжи» — «Урал» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Москвы. Ассистентами главного судьи станут Тихон Калугин и Николай Ерёмин. В роли резервного рефери выступит Владимир Сельдяков.

Махачкалинский «Анжи» набрал 21 очко и досрочно вылетел в ФНЛ. «Урал» (35) — на 11-м месте.

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