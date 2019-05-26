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«Локомотив» — «Уфа»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

«Локомотив» — «Уфа»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 26 мая, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Уфа». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Локомотив» — «Уфа» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистентами главного судьи станут Алексей Воронцов и Рашид Абусуев. В роли резервного рефери выступит Павел Кукуян.

«Локомотив» набрал 53 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» (26) — на 14-м месте.

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