Кардозу стал автором первого гола на обновлённом стадионе московского «Динамо»
Полузащитник московского «Динамо» Мигел Кардозу отличился на 2-й минуте домашнего матча последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».
Этот гол стал первым на стадионе «Динамо» после реконструкции, которая началась в 2008 году. Ранее из-за неудовлетворительного состояния поля все домашние встречи московского клуба были перенесены на «Арену Химки», хотя изначально планировалось открыть стадион 10 марта.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Арсенал». Платную прямую видеотрансляцию игры можно посмотреть здесь.
«Арсенал», набрав 45 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, «Динамо» (32) — 12-е. В следующем сезоне тульская команда примет участие в Лиге Европы.
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