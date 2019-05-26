Кардозу стал автором первого гола на обновлённом стадионе московского «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Мигел Кардозу отличился на 2-й минуте домашнего матча последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».

Этот гол стал первым на стадионе «Динамо» после реконструкции, которая началась в 2008 году. Ранее из-за неудовлетворительного состояния поля все домашние встречи московского клуба были перенесены на «Арену Химки», хотя изначально планировалось открыть стадион 10 марта.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Арсенал». Платную прямую видеотрансляцию игры можно посмотреть здесь.

«Арсенал», набрав 45 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, «Динамо» (32) — 12-е. В следующем сезоне тульская команда примет участие в Лиге Европы.