Черевченко: если большинство игроков уйдёт, придётся собирать «Арсенал» заново

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко подвёл итоги матча 30-го тура РПЛ с «Динамо» (3:3).
«Поздравляю болельщиков „Динамо“ с открытием стадиона, шесть мячей бывает не часто — праздник получился. В первом тайме „Динамо“ было лучше и мобильнее, пришлось вносить коррективы в перерыве. Когда мы прибавляли в движении, у „Динамо“ возникали проблемы. Так же и у нас, когда прибавляли игроки „Динамо“. Шесть забитых мячей — без ошибок в футболе не бывает голов.
Сезон для „Арсенала“ удачный, для всех болельщиков „Арсенала“ это большой праздник. Теперь будем готовиться к новому сезону. Три недели отдохнём. По футболистам — ведутся разговоры с теми клубами, которым они принадлежат. В ближайшие 10-14 дней будет какая-то информация.
Может перестать существовать этот состав из-за контрактов? Опасения перед сезоном есть у любого тренера, конкретно меня это настораживает. Связи между игроками налажены, если большое количество уйдет игроков, то придётся собирать команду заново, а пауза летняя короткая. Через 10-14 дней будет информация.
Над „Арсеналом“ атмосфера на стадионе не довлела, мы заняли то место, которое никто от нас не ожидал. Атмосфера больше напрягала „Динамо“ — всегда хочется войти в новую эпоху стадиона с победы, они не отпускали руки и делали для победы всё. Думаю, игра, накал, антураж болельщикам понравилась. Может, не понравился счёт, но игра должна была понравиться», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 26 мая 2019
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