Зидан провёл встречу с Рамосом

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан лично встретился с капитаном своей команды Серхио Рамосом, который ранее заявил о готовности сменить клубную прописку. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, 33-летний защитник объяснил наставнику «сливочных» сложившуюся ситуацию, рассказал о своих проблемах и опасениях. В ответ французский специалист со своей стороны пообещал поспособствовать тому, чтобы футболист продолжил выступления на «Сантьяго Бернабеу».
Будущее Рамоса определится, когда он вернётся из отпуска и встретится с президентом «Королевского клуба» Флорентино Пересом для обсуждения ситуации. В нынешнем сезоне защитник сыграл за «Реал» 42 матча. На его счету 11 забитых мячей и 2 результативные передачи. Контракт игрока с мадридским клубом действует до лета 2021 года.
- 26 мая 2019
-
23:08
-
22:56
-
22:47
-
22:45
-
22:44
-
22:31
-
22:30
-
22:08
-
21:44
-
21:33
-
21:26
-
21:20
-
21:18
-
21:11
-
21:06
-
20:57
-
20:56
-
20:43
-
20:32
-
20:30
-
20:26
-
20:23
-
20:11
-
19:55
-
19:45
-
19:42
-
19:38
-
19:29
-
19:29
-
19:27
-
19:07
-
19:02
-
18:54
-
18:46
-
18:34