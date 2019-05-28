Прямая видеотрансляция решающей битвы команд Слуцкого и Адвоката за выход в ЛЕ

Сегодня, 28 мая, на стадионе «Гелредом» в Арнеме состоится ответный матч плей-офф Эредивизии за выход в Лигу Европы, в котором встретятся «Витесс» и «Утрехт». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Данни Маккели. В роли его ассистентов выступят Марио Дикс и Хессел Стегстра. Резервный рефери – Сандер ван дер Эйк.
Прямая видеотрансляция матча «Витесс» – «Утрехт» на «Чемпионате»
Первая игра команд бывших главных тренеров сборной России Леонида Слуцкого и Дика Адвоката, которая состоялась 24 мая, завершилась со счётом 1:1.
Чемпионат Нидерландов «Витесс» завершил на пятом месте, «Утрехт» — на шестом. Обе команды набрали по 53 очка. Команда из Арнема опередила соперника только за счёт дополнительных показателей. В полуфинале плей-офф «Витесс» переиграл «Гронинген» (1:2, 3:1), а «Утрехт» прошёл «Хераклес» (2:0, 3:0).
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