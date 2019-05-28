Хави утверждён в качестве главного тренера «Аль-Садд»

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави Эрнандес, который завершил карьеру футболиста, был назначен на пост главного тренера «Аль-Садд», сообщает пресс-служба клуба.

39-летний футболист сыграл недавно последний матч за катарский клуб в матче азиатской Лиги чемпионов с иранским «Персеполисом». Ранее уже было известно, что Хави возглавит «Аль-Садд» по окончании карьеры игрока. Испанец заключил тренерский контракт с клубом сроком до 2020 года.

Хави является воспитанником «Барселоны». За каталонский клуб выступал в период с 1998 по 2015 год. За «Барселону» хавбек провёл 769 матчей, что является клубным рекордом. В составе клуба Хави восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выиграл Кубок и шесть раз — Суперкубок Испании, а также четыре раза побеждал в Лиге чемпионов. В составе сборной Испании Хави дважды становился чемпионом Европы и выиграл чемпионат мира в 2010 году.