Хави провёл последний матч в карьере

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави Эрнандес провёл последний матч в карьере.
39-летний футболист сыграл за катарский «Аль-Садд» в матче азиатской Лиги чемпионов с иранским «Персеполисом». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу иранского клуба. Ранее стало известно, что Хави возглавит «Аль-Садд» по окончании карьеры игрока. Испанец уже подписал тренерский контракт с клубом сроком до 2020 года.
Фото доступны на странице «Аль-Садда» в «Твиттере».
39-летний Хави является воспитанником «Барселоны». За каталонский клуб выступал в период с 1998 по 2015 год. За «Барселону» хавбек провёл 769 матчей, что является клубным рекордом. В составе клуба Хави восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выиграл Кубок и шесть раз — Суперкубок Испании, а также четыре раза побеждал в Лиге чемпионов. В составе сборной Испании Хави дважды становился чемпионом Европы и выиграл чемпионат мира в 2010 году.
- 20 мая 2019
-
22:55
-
22:53
-
22:39
-
22:28
-
22:26
-
21:56
-
21:49
-
21:37
-
21:14
-
20:51
-
20:38
-
20:25
-
20:24
-
20:03
-
19:36
-
19:24
-
19:16
-
18:56
-
18:40
-
18:39
-
18:23
-
18:21
-
18:04
-
18:00
-
17:59
-
17:49
-
17:48
-
17:35
-
17:33
-
17:23
-
17:22Игнашевич может возглавить «Оренбург» Эксклюзив
-
17:14
-
16:46
-
16:43
-
16:27