Хави провёл последний матч в карьере

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави Эрнандес провёл последний матч в карьере.



39-летний футболист сыграл за катарский «Аль-Садд» в матче азиатской Лиги чемпионов с иранским «Персеполисом». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу иранского клуба. Ранее стало известно, что Хави возглавит «Аль-Садд» по окончании карьеры игрока. Испанец уже подписал тренерский контракт с клубом сроком до 2020 года.

Фото доступны на странице «Аль-Садда» в «Твиттере».

39-летний Хави является воспитанником «Барселоны». За каталонский клуб выступал в период с 1998 по 2015 год. За «Барселону» хавбек провёл 769 матчей, что является клубным рекордом. В составе клуба Хави восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выиграл Кубок и шесть раз — Суперкубок Испании, а также четыре раза побеждал в Лиге чемпионов. В составе сборной Испании Хави дважды становился чемпионом Европы и выиграл чемпионат мира в 2010 году.