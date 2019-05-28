Фабрегас опроверг информацию о желании Мбаппе сыграть в Примере

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас опроверг информацию, согласно которой нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе изъявил желание сыграть в испанской Примере.



Ранее на странице «El Chiringuito» в «Твиттере» было опубликовано видео, в котором журналист Эдуардо Инда заявил, что Мбаппе присутствовал на Гран-При Монако с испанским футболистом, которому признался, что хотел бы сыграть в Ла Лиге.



«Забавно, потому что, насколько я знаю, на Гран-при Монако был только один испанский игрок, и это был я. А я не сталкивался с Мбаппе», — написал Фабрегас на странице в «Твиттере».



Ранее в СМИ сообщалось, что мадридский «Реал» планирует попытаться приобрести Мбаппе у «ПСЖ». Ожидается, что испанский клуб может потратить € 600 млн на трансферы.

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