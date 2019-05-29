«Аталанта» согласовала новый контракт с Гасперини

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не покинет свой пост в межсезонье. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данный источника, бергамский клуб согласовал со специалистом новый контракт, который будет действовать до лета 2022 года. Таким образом, Гасперини не возглавит «Рому», которая рассматривала его кандидатуру в качестве нового тренера.

61-летний Гасперини возглавил «Аталанту» в 2016 году. В завершившемся сезоне клуб под его руководством финишировал на третьем месте в турнирной таблице итальянского национального чемпионата, набрав 69 очков. Таким образом, клуб из Бергамо впервые в своей истории завоевал путёвку в Лигу чемпионов. Кроме того «Аталанта» стала самым результативным клубом Серии А, забив 77 голов.