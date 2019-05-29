Миньоле может перейти из «Ливерпуля» в «Борнмут»

Голкипер «Ливерпуля» Симон Миньоле в ближайшее трансферное окно может покинуть клуб, сообщает The Sun. По информации издания, в его переходе заинтересован «Борнмут», который, вероятно, покинет Асмир Бегович. В таком случае во вратарской бригаде останутся только 39-летний Артур Боруц и 20-летний Марк Траверс. Мерсисайдцы рассчитывают получить за игрока около € 17 млн.
Миньоле перешёл в «Ливерпуль» летом 2013 года из «Сандерленда». В нынешнем сезоне он ни разу не выступал за «Ливерпуль» в матчах английской Премьер-лиги. Провёл по одной встрече в Кубке Англии и Кубке лиги, пропустив четыре мяча.
Игрок является бронзовым призёром чемпионата мира–2018 со сборной Бельгии. Во время турнира Миньоле выступал в роли второго голкипера команды, основным вратарём был Тибо Куртуа.
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