«Ливерпуль» не планирует зимой продавать Миньоле

Вратарь «Ливерпуля» Симон Миньоле не покинет свою команду в зимнее трансферное окно. Как сообщае ESPN, бельгийский футболист останется в «Ливерпуле» до лета. Мерсисайдцы не планируют продавать 30-летнего игрока, который в настоящее время является вторым номером после голкипера Алисона.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Миньоле заинтересована «Ницца», но сам игрок не хочет покидать зимой «Ливерпуль».

Миньоле перешёл в «Ливерпуль» летом 2013 года из «Сандерленда». В нынешнем сезоне Миньоле ни разу не выступал за «Ливерпуль» в матчах английской Премьер-лиги. Игрок является бронзовым призёром чемпионата мира–2018 со сборной Бельгии. Во время турнира Миньоле выступал в роли второго голкипера команды, основным вратарём был Тибо Куртуа.