Дзюба — о партнёрах по команде сезона в ЛЕ от InStat Football: приятная компания
Форвард «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал своё попадание в символическую сборную нынешнего розыгрыша Лиги Европы.
«Приятная компания!», — написал Дзюба в своём «инстаграме», разместив фото с составом команды.
Фото доступно в "инстаграме" Артёма Дзюбы.
В текущем розыгрыше Лиги Европы Дзюба сыграл 7 матчей. На его счету один забитый мяч и две результативные передачи. «Зенит» вылетел из турнира на стадии 1/8 финала, уступив в двух матчах «Вильярреалу» (1:3, 1:2).
Напомним, сегодня состоится финальный матч Лиги Европы. В Баку на стадионе «Олимпийский» сыграют лондонские «Арсенал» и «Челси». Встреча начнётся в 22:00 мск. Обслуживать игру будет итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки.
Дзюба попал в символическую сборную сезона в Лиге Европы от InStat Football
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