Дзюба — о партнёрах по команде сезона в ЛЕ от InStat Football: приятная компания

Форвард «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал своё попадание в символическую сборную нынешнего розыгрыша Лиги Европы.

«Приятная компания!», — написал Дзюба в своём «инстаграме», разместив фото с составом команды.

Фото доступно в "инстаграме" Артёма Дзюбы.

В текущем розыгрыше Лиги Европы Дзюба сыграл 7 матчей. На его счету один забитый мяч и две результативные передачи. «Зенит» вылетел из турнира на стадии 1/8 финала, уступив в двух матчах «Вильярреалу» (1:3, 1:2).

Напомним, сегодня состоится финальный матч Лиги Европы. В Баку на стадионе «Олимпийский» сыграют лондонские «Арсенал» и «Челси». Встреча начнётся в 22:00 мск. Обслуживать игру будет итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки.