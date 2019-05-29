Дзюба попал в символическую сборную сезона в Лиге Европы от InStat Football

InStat Football в своём «твиттере» опубликовал символическую сборную нынешнего розыгрыша Лиги Европы.



Среди лучших футболистов турнира оказался нападающий «Зенита» Артём Дзюба. Российскому форварду не помешал тот факт, что сине-бело-голубые выбыли из соревнования на стадии 1/8 финала.



Состав сборной: Кевин Трапп («Айнтрахт»), Шкодран Мустафи («Арсенал»), Муктар Дьякаби («Валенсия»), Рафаэл Толой («Аталанта»), Мартин Хинтереггер («Айнтрахт»), Эйнсли Мэйтленд-Найлс («Арсенал»), Даниэль Парехо («Валенсия»), Рубен Лофтус-Чик («Челси»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Артём Дзюба («Зенит»), Эден Азар («Челси»).

Нынешний розыгрыш Лиги Европы подойдёт к концу сегодня, 29 мая. В финале встретятся две английские команды – «Челси» и «Арсенал». Матч состоится на стадионе «Олимпийский» в Баку, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.