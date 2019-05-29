Дзюба попал в символическую сборную сезона в Лиге Европы от InStat Football

InStat Football в своём «твиттере» опубликовал символическую сборную нынешнего розыгрыша Лиги Европы.
Среди лучших футболистов турнира оказался нападающий «Зенита» Артём Дзюба. Российскому форварду не помешал тот факт, что сине-бело-голубые выбыли из соревнования на стадии 1/8 финала.
Состав сборной: Кевин Трапп («Айнтрахт»), Шкодран Мустафи («Арсенал»), Муктар Дьякаби («Валенсия»), Рафаэл Толой («Аталанта»), Мартин Хинтереггер («Айнтрахт»), Эйнсли Мэйтленд-Найлс («Арсенал»), Даниэль Парехо («Валенсия»), Рубен Лофтус-Чик («Челси»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Артём Дзюба («Зенит»), Эден Азар («Челси»).
Нынешний розыгрыш Лиги Европы подойдёт к концу сегодня, 29 мая. В финале встретятся две английские команды – «Челси» и «Арсенал». Матч состоится на стадионе «Олимпийский» в Баку, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
- 29 мая 2019
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