В стартовых составах «Челси» и «Арсенала» на финал ЛЕ лишь один англичанин

«Арсенал» и «Челси» объявили стартовые составы на финальный матч Лиги Европы, который в 22:00 мск начнётся на стадионе «Олимпийский» в Баку.

В стартовых составах команд на поле выйдут по четыре представителя Испании и Франции и два итальянца. При этом со стартовых минут сыграет только один англичанин — в составе «Арсенала» в основе появится хавбек Эйнсли Мэйтленд-Найлс.

Интересно также, что «Челси» — первая команда за последние девять лет, в основном составе которой в финальном матче европейского клубного турнира не выйдет ни одного представителя страны, где базируется клуб. В последний раз таким коллективом был «Интер». В финале Лиги чемпионов сезона-2009/10 в стартовом составе миланского клуба не оказалось ни одного итальянца.