«Челси» — «Арсенал»: Азар, Жиру, Канте и Обамеянг сыграют с первых минут

Стали известны составы «Челси» и «Арсенала» на финальный матч Лиги Европы. встреча состоится сегодня, 29 мая, на стадионе «Олимпийский» в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Давид Луис, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Ковачич, Э. Азар, Жиру, Педро.



«Арсенал»: Чех, Сократис, Косельни, Монреаль, Мэйтленд-Найлс, Торрейра, Джака, Колашинац, Озил, Обамеянг, Ляказетт.

В полуфинале Лиги Европы лондонский «Арсенал» обыграл «Валенсию». В первом матче в Лондоне «канониры» оказались сильнее «Валенсии» (3:1). Ответная игра также завершилась победой «Арсенала» со счётом 4:2. Лондонский «Челси» в 1/2 финала турнира одолел франкфуртский «Айнтрахт» (1:1, 1:1, 4:3 по пенальти).