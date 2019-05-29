Премьер-министр Армении связался с Мхитаряном и выразил игроку поддержку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он связался с полузащитником лондонского «Арсенала» Генрихом Мхитаряном перед финальным матчем Лиги Европы с «Челси».



«Я позвонил Генриху Мхитаряну и выразил ему свою поддержку в преддверии сегодняшнего матча „Арсенала“ и „Челси“, который Генриху придётся пропустить из-за политики расовой дискриминации со стороны Баку. Я сказал Мхитаряну, что мы очень гордимся им и стоим на его стороне», — написал Пашинян в «Твиттере».



Напомним, Мхитарян отказался лететь с «Арсеналом» в Баку по политическим мотивам. Власти Азербайджана гарантировали игроку безопасность, однако футболист не согласился на поездку, после чего МИД страны заявил, что Армения использует хавбека в провокационных целях. Страны конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

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