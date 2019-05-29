Премьер-министр Армении связался с Мхитаряном и выразил игроку поддержку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он связался с полузащитником лондонского «Арсенала» Генрихом Мхитаряном перед финальным матчем Лиги Европы с «Челси».
«Я позвонил Генриху Мхитаряну и выразил ему свою поддержку в преддверии сегодняшнего матча „Арсенала“ и „Челси“, который Генриху придётся пропустить из-за политики расовой дискриминации со стороны Баку. Я сказал Мхитаряну, что мы очень гордимся им и стоим на его стороне», — написал Пашинян в «Твиттере».
Напомним, Мхитарян отказался лететь с «Арсеналом» в Баку по политическим мотивам. Власти Азербайджана гарантировали игроку безопасность, однако футболист не согласился на поездку, после чего МИД страны заявил, что Армения использует хавбека в провокационных целях. Страны конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
- 29 мая 2019
-
22:26
-
22:06
-
21:52
-
21:51
-
21:36
-
21:21
-
21:09
-
21:01
-
20:59
-
20:43
-
20:42
-
20:34
-
20:19
-
20:12
-
19:53
-
19:48
-
19:32
-
19:31
-
19:19
-
19:10
-
19:00
-
18:58
-
18:46
-
18:41
-
18:29
-
18:25
-
18:23
-
18:16
-
18:16
-
18:01
-
17:58
-
17:52
-
17:40
-
17:36
-
17:20