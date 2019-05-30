Аршавин — о выигрыше Сарри первого трофея: всего лишь обыграл тренеришку

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал победу «Челси» и его главного тренера Маурицио Сарри в Лиге Европы. В финале турнира синие разгромили «Арсенал», который возглавляет Унаи Эмери, со счётом 4:1.

«Теперь никто не будет называть Сарри неудачником. С другой стороны, он всего лишь обыграл тренеришку», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ» о выигрыше наставником «Челси» первого трофея в карьере.

Напомним, впервые «тренеришкой» Эмери назвал нынешний форвард «Зенита» Артём Дзюба во времена их совместного пребывания в «Спартаке». Тогда под руководством испанского специалиста красно-белые демонстрировали не лучшие результаты, и нападающий в одном из интервью назвал своего наставника этим словом.

Эмери возглавлял «Спартак» с июня по ноябрь 2012 года.