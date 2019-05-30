«Барселона» нацелилась на двух футболистов «Валенсии»

Сразу два футболиста «Валенсии» попали в сферу интересов «Барселоны», сообщает Superdeporte.
По словам издания, руководство каталонского клуба хочет в летнее трансферное окно усилить команду полузащитником и капитаном «летучих мышей» Даниэлем Парехо и нападающим Родриго Морено. Главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде видит в хавбеке сменщика для Серхио Бускетса, у которого в настоящий момент нет полноценной альтернативы в команде.
Контракт 30-летнего Парехо с «Валенсией» рассчитан до 2022 года и включает опцию выкупа за € 50 млн. У 28-летнего Родриго соглашение также действует до 2022 года, отступные составляют € 120 млн.
В минувшем сезоне Парехо принял участие в 36 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счёт 9 голов (5 – с пенальти) и 7 результативных передач. В активе Родриго 8 мячей и 6 пасов в 33 встречах первенства.
- 30 мая 2019
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