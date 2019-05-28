«Валенсия» продаст Родриго летом
Нападающий «Валенсии» Родриго Морено покинет команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает COPE.
По данным источника, футболист провёл беседу с руководством клуба, в ходе которой было принято решение о его продаже. Сумма отступных в контракте форварда составляет € 120 млн, но клуб готов расстаться с ним за € 50 млн.
Ранее сообщалось, что Родриго входит в сферу интересов «Барселоны». Прошлым летом игроком интересовался «Реал».
28-летний Родриго является воспитанником «Реала». В «Валенсию» он перешёл летом 2015 года из «Бенфики». Сумма трансфера составила € 30 млн. В завершившемся сезоне форвард принял участие в 33 матчах Примеры, в которых стал автором восьми забитых мячей, а также отметился шестью результативными передачами.
Марселино — о победе над «Барселоной»: я самый счастливый человек на свете
- 28 мая 2019
-
20:51
-
20:42
-
20:32
-
20:17
-
20:13
-
20:00
-
19:53
-
19:32
-
19:28
-
19:10
-
19:08
-
18:54
-
18:53
-
18:51
-
18:47
-
18:47
-
18:45
-
18:43
-
18:31
-
18:24
-
18:02
-
18:02
-
17:51
-
17:51
-
17:38
-
17:37
-
17:25
-
17:16
-
17:12
-
17:04
-
16:50
-
16:43
-
16:20
-
16:04
-
16:02
Партнерский контент