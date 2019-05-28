«Валенсия» продаст Родриго летом

Нападающий «Валенсии» Родриго Морено покинет команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает COPE.

По данным источника, футболист провёл беседу с руководством клуба, в ходе которой было принято решение о его продаже. Сумма отступных в контракте форварда составляет € 120 млн, но клуб готов расстаться с ним за € 50 млн.

Ранее сообщалось, что Родриго входит в сферу интересов «Барселоны». Прошлым летом игроком интересовался «Реал».

28-летний Родриго является воспитанником «Реала». В «Валенсию» он перешёл летом 2015 года из «Бенфики». Сумма трансфера составила € 30 млн. В завершившемся сезоне форвард принял участие в 33 матчах Примеры, в которых стал автором восьми забитых мячей, а также отметился шестью результативными передачами.