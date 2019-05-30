Чалов: в связи с чем такой забивной сезон? Больше игрового времени и везение

Нападающий ЦСКА и сборной России по футболу Фёдор Чалов прокомментировал завоевание звания лучшего бомбардира чемпионата России и подготовку к матчам национальной команды с Кипром и Сан-Марино.



«Очень рад, что так получилось. Спасибо большое команде, партнёрам. Это все благодаря им. В связи с чем получился такой забивной сезон? Стечение обстоятельств такое, больше игрового времени и везение.



На сборную переключиться удалось. Три дня отдохнули и понимаем, что сейчас очень важные игры, в которых нужно брать шесть очков. Готовимся.



Наша самая большая мотивация — становиться лучше. Хочется в этих играх показать очень качественный футбол и как можно больше забить.



Финал Лиги чемпионов? Честно говоря, нет такой команды, за которую буду болеть. За красивый футбол», — заявил Чалов в интервью пресс-службе сборной России.

Напомним, в 30 матчах РПЛ на счету 21-летнего Чалова 15 мячей.