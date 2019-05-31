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Алисон: было грустно смотреть на ошибки Кариуса

Алисон: было грустно смотреть на ошибки Кариуса
Футбол / Лига чемпионов 0

Голкипер «Ливерпуля» Алисон рассказал, что он с грустью наблюдал за игрой голкипера мерсисайдской команды Лориса Кариуса, который в прошедшем финале Лиги чемпионов с «Реалом» допустил две грубые ошибки. После того сезона Кариус был отдан в аренду «Бешикташу», где выступает до сих пор.

«Мне было грустно. Вратари знают чувство ошибки в таком крупном турнире, как Лига чемпионов, и это чувство может оставаться с вами до конца карьеры. Но в жизни всегда можно исправиться. Я стараюсь всегда сохранять концентрацию. Когда я делаю что-то хорошо, то стараюсь не придавать этому особое значение. То же самое и с моментом, когда делаю ошибку», — цитирует Алисона ESPN.

1 июня «Ливерпуль» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур».

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