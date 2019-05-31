Алисон: было грустно смотреть на ошибки Кариуса
Голкипер «Ливерпуля» Алисон рассказал, что он с грустью наблюдал за игрой голкипера мерсисайдской команды Лориса Кариуса, который в прошедшем финале Лиги чемпионов с «Реалом» допустил две грубые ошибки. После того сезона Кариус был отдан в аренду «Бешикташу», где выступает до сих пор.
«Мне было грустно. Вратари знают чувство ошибки в таком крупном турнире, как Лига чемпионов, и это чувство может оставаться с вами до конца карьеры. Но в жизни всегда можно исправиться. Я стараюсь всегда сохранять концентрацию. Когда я делаю что-то хорошо, то стараюсь не придавать этому особое значение. То же самое и с моментом, когда делаю ошибку», — цитирует Алисона ESPN.
1 июня «Ливерпуль» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур».
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- 31 мая 2019
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