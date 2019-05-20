Алисон: историю о победе над «Барселоной» буду рассказывать своим детям и внукам

Голкипер «Ливерпуля» Алисон признался, что победа над «Барселоной» в Лиге чемпионов навсегда останется в его памяти. В первом матче противостояния, который прошёл на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, подопечные Юргена Клопа проиграли каталонцам со счётом 0:3, однако на «Энфилде» мерсисайдам удалось вырвать путёвку в финальную стадию благодаря победе со счётом 4:0.



«Память об этом останется со мной навсегда. Я буду рассказывать эту историю своим детям и внукам. Я надеюсь, что помощью бога мы сможем довести делодо конца и выиграем трофей. Это наша цель», — цитирует Алиссона официальный сайт УЕФА.

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграют в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2018/19. Встреча состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.