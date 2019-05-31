Дзюба: ощущаю себя Артёмом Сноу — от бастарда в Томске до Короля Севера в Питере

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба рассказал о своих кинематографических предпочтениях.



«Плакал ли я, когда закончился сезон «Игры престолов»? Нет, я плакал в течение этого сезона. Так ужасно всё испортить… Я плакал, плакал, плакал — и тут он закончился.



Короля Ночи должен был победить кто угодно, но только не девочка, которой 12 лет. Это ненормально, это шок для меня. Это то же самое, как если бы вы, Иван, обыграли меня в футбол или я обыграл в большой теннис Федерера. Это ненормально. Это был безобразный сезон. Уже миллион подписей собрали, чтобы переснять.



Что касается меня и кем я себя ощущаю из персонажей, то я Сноу. Артём Сноу. Начинающий бастард в Томске, переходящий в Ростов, потом в Тулу, и вернувшийся в Питер Королём Севера.



Три моих любимых фильма: если взять в целом — «Храброе сердце» с Мелом Гибсоном, классика; если с этого года — «Игры разумов», опять же, с Мелом Гибсоном и Шоном Пенном, советую всем; и «Мстители». Самый любимый мститель? Тор», — заявил Дзюба в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Дзюба: мечтаю, чтобы нашего вратаря удалили и я встал в ворота