Дзюба: мечтаю, чтобы нашего вратаря удалили и я встал в ворота

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба вспомнил путь сборной России на чемпионате мира — 2018 и рассказал о своих способностях голкипера.



«Обыграли Испанию? Ну это громко сказано. Скажем так, отмучились, дотерпели, на характере выдержали. Мы отбивались как могли.



Что касается видео, на котором я ещё до Акинфеева отбивал пенальти ногой, то Игорь подсмотрел у меня, как ему надо работать. Когда ребята мне били по воротам, то я унижал их и готовил к пенальти. Антон Миранчук после этого стал забивать пенальти, кстати. До этого дай бог один из пяти забивал. Так что всё благодаря мне.



Вообще, у меня есть мечта, чтобы на 119 минуте удалили вратаря и я встал в ворота. Надеюсь, что это когда-нибудь произойдёт, я очень этого жду. У меня даже были мысли сделать для этого всякую грязь.



Зимой у нас был товарищеский турнир в Катаре. Если матч там заканчивается вничью, то сразу бьют пенальти. Я уже даже договорился со всем тренерским штабом, что встану в ворота, если это произойдёт. Осталось только дотянуть до ничьей, но мы не смогли даже этого сделать. Проиграли оба матча», — заявил Дзюба в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Дзюба безумно хочет в АПЛ. Договорился с самым влиятельным агентом мира Жорже Мендеш будет продавать Артёма в Англию.