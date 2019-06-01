«Бешикташ» заинтересован в услугах Влашича
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», может в летнее межсезонье оказаться в Турции.
Как сообщает Liverpool Echo, в услугах хорватского футболиста заинтересован «Бешикташ». «Эвертон» в свою очередь готов расстаться с хавбеком и отдать его турецкому клубу в аренду на один сезон.
Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет выкупить Влашича у «ирисок», однако сомневается, что им удастся договориться о цене. Сам игрок также выразил желание остаться в стане «армейцев».
В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги (все – в основном составе), в которых записал на свой счёт 5 голов и 5 результативных передач, а также получил 3 жёлтые карточки.
ЦСКА объявил об уходе полузащитника Анисимова
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