«Бешикташ» заинтересован в услугах Влашича

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», может в летнее межсезонье оказаться в Турции.

Как сообщает Liverpool Echo, в услугах хорватского футболиста заинтересован «Бешикташ». «Эвертон» в свою очередь готов расстаться с хавбеком и отдать его турецкому клубу в аренду на один сезон.

Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет выкупить Влашича у «ирисок», однако сомневается, что им удастся договориться о цене. Сам игрок также выразил желание остаться в стане «армейцев».

В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги (все – в основном составе), в которых записал на свой счёт 5 голов и 5 результативных передач, а также получил 3 жёлтые карточки.