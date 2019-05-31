ЦСКА объявил об уходе полузащитника Анисимова

Выступавший за молодёжную команду полузащитник Анатолий Анисимов покинул московский ЦСКА в связи с истечением контракта. За «армейцев» он выступал с 2016 года, когда перешёл из «Рубина».

Анатолий сыграл за «молодёжку» 87 матчей, в которых забил два гола. В сезоне-2018/19 Анисимов дебютировал за основную команду, выйдя на замену в матче 1/16 Кубка России с «Тюменью», и стал чемпионом молодёжного первенства.

В минувшем сезоне 21-летний футболист провёл в молодёжном первенстве 28 матчей (из них 24 — в основном составе), не отметившись результативными действиями.

«Мы благодарим Анатолия за три с половиной года, проведённых с нами, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится на официальном сайте столичной команды.