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Нойштедтер: предложения из России? Пацаны из сборной говорят, чтобы я приезжал

Нойштедтер: предложения из России? Пацаны из сборной говорят, чтобы я приезжал
Футбол / Сборная России 0

Защитник сборной России по футболу Роман Нойштедтер подвёл итоги минувшего сезона, а также рассказал о возможной смене клуба.

«Надо выиграть две игры в сборной, а дальше буду решать с семьёй своё будущее. Предложения из России? Я что, сейчас вам буду говорить, от кого у меня предложения? У пацанов спрашивал, они говорят, чтобы я приезжал, если хочу. Но пока ничего не знаю. Я провёл 30 игр в Турции в этом сезоне. Зимой новый тренер пришёл, сказал, что рассчитывает на меня, а в итоге я в пяти-семи играх участие принял", — передаёт слова Нойштедтера корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Турецкий «Фенербахче», за который выступает российский защитник, в минувшем сезоне национального чемпионата занял шестое место, набрав 46 очков.

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