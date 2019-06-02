«Интер» готов выложить € 40 млн за вингера ПСВ Бергвейна

Нидерландский футболист Стивен Бергвейн находится в сфере интересов миланского «Интера». В итальянском клубе давно следили за 21-летним вингером, и после назначения Антонио Конте на пост главного тренера команды желание приобрести футболиста сохраняется, говорится в сообщении Football Italia.



Миланцы готовы отдать за игрока ПСВ € 40 млн. Агент Бергвейна уже встречался с представителями «Интера», но договорённости достичь не удалось, однако итальянский клуб продолжит попытки приобрести футболиста. К игроку атаки присматриваются также «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур».



В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов Бергвейн забил 14 голов в 33 матчах. ПСВ занял второе место в турнирной таблице, уступив только амстердамскому «Аяксу».