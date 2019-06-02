Силлессен: «Барселона» просит за меня слишком много. Это не помогает найти клуб

Нидерландский голкипер испанской «Барселоны» Яспер Силлессен прокомментировал свой возможный уход из каталонского клуба. По его словам, поиску клуба препятствует слишком высокая заявленная стоимость трансфера.



«Тот факт, что «Барселона» просит за меня £ 53 миллиона, ничем не помогает. Мне всё ещё нужно ждать и следить за тем, что происходит в пяти лучших европейских лигах. Я приму решение после отпуска», — приводит слова вратаря Squawka.



В нынешнем сезоне в составе «Барселоны» Силлессен сыграл 8 матчей и пропустил 9 мячей. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока составляет € 18 млн. В «Барсу» он перешёл в 2016 году из «Аякса» за € 13 млн.