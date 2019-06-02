Экс-форвард «Спартака» Веллитон перешёл в другой клуб ОАЭ – «Аль-Васл»

Бывший нападающий московского «Спартака» Веллитон перешёл из «Аль-Шарджа» в другой клуб из Объединённых Арабских Эмиратов — «Аль-Васл». Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.

Условия трансфера и срок действия контракта игрока не разглашаются.

В завершившемся сезоне 32-летний Веллитон провёл 25 матчей в чемпионате ОАЭ, в которых стал автором 19 забитых мячей, а также отметился восемью результативными передачами. В составе «Аль-Шарджа» бразилец стал чемпионом ОАЭ.



Напомним, Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год. Всего за российский клуб бразилец провёл 133 матча во всех турнирах, в которых забил 61 гол и отдал 19 результативных передач. В составе «Спартака» он трижды становился серебряным призёром чемпионата России.