«Бешикташ» сделал предложение Эвертону по Влашичу
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», может продолжить карьеру в «Бешикташе». Об этом сообщает Takvim.
По информации источника, руководство турецкого клуба ускорило переговоры по 21-летнему хавбеку и уже сделало предложение «ирискам» об аренде футболиста. В «Эвертоне» положительно оценили условия, предложенные турецким клубом.
В завершившемся сезоне на клубном уровне Влашич сыграл 31 матч. В его активе 8 забитых мячей и 7 результативных передач. Контракт хорвата с «Эвертоном» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 18 млн.
Ранее генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявлял, что «армейцы» продвинулись в переговорах по Влашичу.
«Бешикташ» заинтересован в услугах Влашича
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