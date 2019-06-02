«Бешикташ» сделал предложение Эвертону по Влашичу

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», может продолжить карьеру в «Бешикташе». Об этом сообщает Takvim.

По информации источника, руководство турецкого клуба ускорило переговоры по 21-летнему хавбеку и уже сделало предложение «ирискам» об аренде футболиста. В «Эвертоне» положительно оценили условия, предложенные турецким клубом.

В завершившемся сезоне на клубном уровне Влашич сыграл 31 матч. В его активе 8 забитых мячей и 7 результативных передач. Контракт хорвата с «Эвертоном» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 18 млн.

Ранее генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявлял, что «армейцы» продвинулись в переговорах по Влашичу.