Венгер: Ливерпуль — город музыки, рабочего класса и футбола
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о победе «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. В финальном матче мерсисайдский клуб обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.
«Ливерпуль — город музыки, рабочего класса и футбола. Любой, кто работал в Англии, знает, что это особое место для футбола. Вот почему они всегда могут творить чудеса», — приводит слова Венгера beIN Sports.
Напомним, что победу красным принесли голы Мохамеда Салаха и Дивока Ориги.
«Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).
Венгер: это был очень-очень средний «Ливерпуль»
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