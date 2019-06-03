Жена Рейеса опубликовала видео с футболистом и дочерьми и обратилась к мужу

Ноелиа Лопес, жена бывшего игрока сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, который погиб 1 июня в результате автомобильной аварии, опубликовала видео с футболистом и двумя дочерьми и обратилась к мужу.

«Любовь всей моей жизни, я не могу терпеть боль из-за того, что ты покидаешь нас. Ты убиваешь моё желание жить. Сегодня я должна попрощаться с тобой, но у меня нет сил. Скоро я тебе всё расскажу, потому что мы с тобой будем вместе вечно. Жизнь моя, мы будем семьёй, где бы мы ни были.

В тот день ты приехал из долгой поездки и пришёл с людьми, которые дали тебе жизнь — ту жизнь, которая вчера оборвалась. Помоги мне, потому что я не представляю свою жизнь без тебя. Помоги мне вырастить наших дочерей. Дай мне сил, которых у меня нет. Мы будем вспоминать о тебе, ты всегда будешь жить в наших сердцах. Ты делал нашу жизнь лучше, ты оставляешь после себя прекрасные воспоминания. Глазами Ноэлии ты будешь смотреть на меня, а улыбкой Трианы ты будешь улыбаться со мной. Я люблю тебя, и я буду любить тебя всегда, папа", — написала Лопес в своём «инстаграме».

Видео доступно в "инстаграме" Ноелии Лопес.

Отметим, что у Рейеса также остался сын от предыдущих отношений по имени Хосе Антонио.