«Атлетико Паранаэнсе» отказал «Зениту» в трансфере защитника Лоди за € 20 млн
«Зенит» хотел купить защитника «Атлетико Паранаэнсе» Ренана Лоди, но получил отказ, утверждает Gazeta Do Povo.
По данным источника, бразильский клуб отказался продавать футболиста за € 20 млн. «Атлетико Паранаэнсе» ждёт, что «Зенит» увеличит предложение до € 25 млн.
В конце апреля купить Лоди хотел мадридский «Атлетико», который был готов заплатить за него € 15 млн. Трансфер не состоялся из-за вмешательства бразильского бизнесмена Нене Зини, который принимал участие в переходе в «Зенит» полузащитника Эрнани.
21-летний Лоди является воспитанником «Атлетико Паранаэнсе». В нынешнем сезоне он принял участие в трёх матчах бразильского национального чемпионата, в которых результативными действиями не отметился.
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