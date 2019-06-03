Слово «коррупция» вернётся в кодекс этики ФИФА

Совет ФИФА на заседании в Париже внёс поправки в кодекс этики организации, сообщается на официальном сайте организации.



В частности, в кодекс повторно было добавлено слово «коррупция». Напомним, в августе 2018 года стало известно, что в новой версии кодекса ФИФА в оглавлении «Взяточничество и коррупция» убрали последнее слово. Позже в организации заявили, что изменения были сделаны, чтобы избежать размытости в формулировках и не имели никаких видимых последствий. Позже президент ФИФА Джанни Инфантино требовал вернуть слово «коррупция» в кодекс, обосновывая решение тем, что при внесении правок в оглавление имело место недопонимание.



Также сексуальная эксплуатация и надругательства были внесены в список серьёзных нарушений. Поправки вступят в силу 1 августа 2019 года.