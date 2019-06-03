«Торпедо» объявило об уходе Колыванова с поста главного тренера

Главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов покинул свой пост. Об этом сообщает официальный сайт московского клуба.

Стороны прекратили сотрудничество в связи с истечением срока контракта специалиста. «Торпедо» поблагодарило наставника за проделанную работу и решение задачи на сезон — выход в ФНЛ, а также пожелало ему дальнейших успехов в тренерской карьере.

О назначении нового главного тренера команды будет сообщено в ближайшие дни.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что новым наставником «автозаводцев» станет 39-летний Сергей Игнашевич, который в минувшем сезоне был помощником главного тренера молодёжной команды московского ЦСКА.

Московское «Торпедо» в сезоне-2018/19 заняло первое место в турнирной таблице Второй лиги в зоне «Центр» и завоевало путёвку в Футбольную Национальную Лигу.