Нойер: хочу играть в футбол так долго, насколько позволит моё тело
Голкипер мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер отметил, что не собирается завершать профессиональную карьеру в ближайшее время.
«Я люблю свою работу, мне нравится выходить на поле и стоять на воротах. Я хочу играть так долго, насколько мне позволит моё тело. Сейчас всё хорошо, я получаю удовольствие. Соответственно, я продолжу играть», — приводит слова Нойера Bild.
Нойер выступает в составе национальной команды Германии с 2009 года. В составе сборной немецкий голкипер становился чемпионом мира в 2014 году, а также выигрывал бронзовые медали чемпионата мира—2010 и дважды становился бронзовым призёром чемпионата Европы (2012, 2016). Также 33-летний футболист играет за мюнхенскую «Баварию».
Главный тренер сборной Германии Лёв госпитализирован
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