Главный тренер сборной Германии Лёв госпитализирован

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв попал в больницу из-за проблем со здоровьем, сообщает Focus со ссылкой на Bild.
Специалист был госпитализирован в связи с нарушением кровообращения, вызванным травмой, которую он получил на одной из тренировок. Наставника национальной команды поместили в стационар в университетской больнице во Фрайбурге.
По словам источника, из-за проблем со здоровьем Лёв пропустит ближайшие матчи сборной Германии в отборочном турнире чемпионата Европы – 2020. 8 июня его команда сыграет на выезде с Беларусью, а 11 июня примет в Майнце Эстонию.
Лёв возглавляет сборную Германии с 2006 года. За 13 лет под его руководством национальная команда однажды становилась серебряным и дважды бронзовым призёром чемпионата Европы, а также завоёвывала бронзу и золото чемпионата мира.
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