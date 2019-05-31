Главный тренер сборной Германии Лёв госпитализирован

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв попал в больницу из-за проблем со здоровьем, сообщает Focus со ссылкой на Bild.



Специалист был госпитализирован в связи с нарушением кровообращения, вызванным травмой, которую он получил на одной из тренировок. Наставника национальной команды поместили в стационар в университетской больнице во Фрайбурге.



По словам источника, из-за проблем со здоровьем Лёв пропустит ближайшие матчи сборной Германии в отборочном турнире чемпионата Европы – 2020. 8 июня его команда сыграет на выезде с Беларусью, а 11 июня примет в Майнце Эстонию.



Лёв возглавляет сборную Германии с 2006 года. За 13 лет под его руководством национальная команда однажды становилась серебряным и дважды бронзовым призёром чемпионата Европы, а также завоёвывала бронзу и золото чемпионата мира.

Лёв: у меня нет ничего общего с Озилом