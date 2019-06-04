«Инстаграм» вернул доступ к аккаунту девушке, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Администрация социальной сети «инстаграм» вернула доступ к аккаунту американской модели и актрисе Кинси Волански, которая выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпулем» (0:2).

Ранее доступ был заблокирован, после чего девушка сообщила, что её «инстаграм» взломали. После того как имя Волански стало известно, количество подписчиков на её «инстаграм» резко начало расти. Менее чем за сутки на модель подписалось более 2 млн человек.



В этой истории оказался замешан также русский блогер из Соединённых Штатов Америки Виталий Здоровецкий, который выбегал на поле в финале чемпионата мира 2014 года. За день до финала ЛЧ он опубликовал видео с Волански, пообещав сюрприз.