За последний час на неё подписались 150 тысяч человек.

Полуголая девушка, которая прервала финал ЛЧ. Кто она

В первом тайме финала ЛЧ футбол был не самым интересным. Зато случилось кое-что другое. Например, забег полуголой женщины.

Говорят, тот забег — протест против того, что её забаненного бойфренда не пустили на матч. Он — известный блогер из России, и как раз его имя было на майке той девушки.

Вот её аккаунт, можете заценить фотографии.

За последний час на неё подписались 150 тыс. человек. Забег Pussy Riot в финале ЧМ официально слит.