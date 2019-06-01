Полуголая девушка, которая прервала финал ЛЧ. Кто она
За последний час на неё подписались 150 тысяч человек.
В первом тайме финала ЛЧ футбол был не самым интересным. Зато случилось кое-что другое. Например, забег полуголой женщины.
Говорят, тот забег — протест против того, что её забаненного бойфренда не пустили на матч. Он — известный блогер из России, и как раз его имя было на майке той девушки.
Вот её аккаунт, можете заценить фотографии.
За последний час на неё подписались 150 тыс. человек. Забег Pussy Riot в финале ЧМ официально слит.
- 2 июня 2019
-
00:49
-
00:45
-
00:39
-
00:33
-
00:33
-
00:27
-
00:14
-
00:09
-
00:04
- 1 июня 2019
-
23:57
-
23:32
-
23:28
-
23:12
-
23:07
-
23:02
-
22:39
-
22:39
-
22:31
-
22:29
-
22:11
-
21:51
-
21:45
-
21:34
-
21:20
-
20:59
-
20:54
-
20:45
-
20:25
-
20:19
-
20:05
-
20:03
-
19:58
-
19:41
-
19:39
-
19:21
Партнерский контент