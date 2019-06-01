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Полуголая женщина выбежала на поле в финале ЛЧ, фото

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль», забег болельщицы
«Чемпионат»
Полуголая девушка, которая прервала финал ЛЧ. Кто она
За последний час на неё подписались 150 тысяч человек.
Футбол / Лига чемпионов 0

В первом тайме финала ЛЧ футбол был не самым интересным. Зато случилось кое-что другое. Например, забег полуголой женщины.

Говорят, тот забег — протест против того, что её забаненного бойфренда не пустили на матч. Он — известный блогер из России, и как раз его имя было на майке той девушки.

Вот её аккаунт, можете заценить фотографии.

За последний час на неё подписались 150 тыс. человек. Забег Pussy Riot в финале ЧМ официально слит.

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