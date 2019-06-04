«Анжи» объявил об уходе Адиева

«Анжи» официально объявил об уходе Магомеда Адиева с поста главного тренера. 3 июня у специалиста истёк срок контракта с махачкалинским клубом.

«Магомед Мусаевич Адиев возглавил команду в непростой для неё период ровно год назад. За это время Адиев построил в Махачкале конкурентоспособный коллектив, который с честью пережил тяжелейший год в истории клуба.



«Анжи» под руководством Адиева одержал в сезоне-2018/19 РПЛ пять побед и набрал 21 очко, заняв 15-е место в турнирной таблице. Но главной победой этого коллектива, безусловно, стали уважение и почёт, которыми прониклись к махачкалинцам не только болельщики в Дагестане, но и любители футбола во всей России. Адиев стал для Дагестана по-настоящему народным тренером, которого любит и ценит каждый болельщик «Анжи».



Руководство ФК «Анжи» от всей души благодарит тренера за проделанную работу и желает больших успехов в его дальнейшей карьере. Пусть этот год в «Анжи» станет плацдармом для достижения новых высот и отправной точкой в карьере большого тренера.



Двери «Анжи» всегда будут открыты для вас, Магомед Мусаевич! Удачи и спасибо за всё!» — говорится в сообщении пресс-службы.