Клопп рассказал о праздновании победы в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как прошла вечеринка после победы в финальном матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).

Празднование продолжалось почти до шести утра воскресенья, а Клопп ушёл немного раньше.

«Я стоял в углу, пил пиво, разговаривал с друзьями и семьёй, а потом лёг спать. Вечеринка была приятной», — приводит слова Клоппа Sport Bild.

Напомним, Клопп впервые в своей карьере стал победителем главного европейского клубного турнира. Это первый его трофей в качестве наставника «Ливерпуля».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет продлить контракт с Клоппом на улучшенных финансовых условиях, но сам тренер намерен сделать перерыв в тренерской карьере по окончании соглашения, которое действует до лета 2022 года.