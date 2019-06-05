Клопп рассказал о праздновании победы в Лиге чемпионов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как прошла вечеринка после победы в финальном матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).
Празднование продолжалось почти до шести утра воскресенья, а Клопп ушёл немного раньше.
«Я стоял в углу, пил пиво, разговаривал с друзьями и семьёй, а потом лёг спать. Вечеринка была приятной», — приводит слова Клоппа Sport Bild.
Напомним, Клопп впервые в своей карьере стал победителем главного европейского клубного турнира. Это первый его трофей в качестве наставника «Ливерпуля».
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет продлить контракт с Клоппом на улучшенных финансовых условиях, но сам тренер намерен сделать перерыв в тренерской карьере по окончании соглашения, которое действует до лета 2022 года.
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