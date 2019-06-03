Моуринью: не могу сказать, что Клопп является сильнейшим тренером сезона

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что не считает наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа лучшим в минувшем сезоне, несмотря на победу красных в Лиге чемпионов.
«Кто из тренеров удивил меня больше всего в ходе нынешнего турнира? Победитель есть победитель. Не могу сказать, что Юрген чем-то поразил меня, ведь я знаю его давно. После каждой неудачи он не сдавался, а продолжал идти вперёд. Клопп проиграл в прошлогоднем финале Лиги чемпионов, Кубке Англии, уступил «Манчестер Сити» в чемпионской гонке английской Премьер-лиги, но не сдался. Не могу сказать, что он является сильнейшим тренером сезона, но как минимум одним из них», — цитирует Моуринью «RT на русском».
«Ливерпуль» в минувшем сезоне занял второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав рекордные для себя 97 очков, но уступив «Манчестер Сити». В Лиге чемпионов красные на пути к финалу победили «Баварию», «Порту» и «Барселону», а в решающем матче оказались сильнее «Тоттенхэм Хотспур».
- 3 июня 2019
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