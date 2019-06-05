Дм. Черышев дисквалифицирован на один матч ФНЛ

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения комитет сегодня принял по итогам ответного переходного матча «Крылья Советов» — «Нижний Новгород» за право выступать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне.

«Болельщики «Крыльев Советов» бросали посторонние предметы на поле, за это клуб оштрафован на 10 тысяч рублей. Также в этом матче был удалён главный тренер «Нижнего Новгорода» Черышев за вмешательство в деятельность судейской бригады. В его действиях не было оскорблений, поэтому он дисквалифицирован на один матч ФНЛ», — передаёт слова Григорьяца корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

«Нижний Новгород» в ответном матче победил со счётом 1:0, но по сумме двух встреч самарский клуб сохранил прописку в РПЛ.