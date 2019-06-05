7 июня пройдёт заседание КДК по матчу ПФЛ «Черноморец» — «Чайка»

Глава КДК Артур Григорьянц сообщил, что 7 июня пройдёт внеочередное заседание комитета по матчу ПФЛ «Черноморец» — «Чайка». Ранее генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко, а также футбольный агент Джамал Акаев выразили сомнения в спортивном характере игры.



«В пятницу состоится внеочередное заседание КДК по матчу ПФЛ «Черноморец» — «Чайка», куда приглашено руководство клубов, ряд игроков, главный тренер «Черноморца» и генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко. Кроме того на заседание приглашены вся судейская бригада и инспектор этого матча. В КДК поступило письмо от РФС с приложением всех необходимых документов для рассмотрения данного дела», — передаёт слова Григорьяца корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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