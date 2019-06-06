Б. Силва: мы привыкли к тому, что вытворяет Роналду

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва после победы в матче 1/2 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Швейцарии (3:1) отметил, что привык наблюдать за результативной игрой нападающего португальской сборной Криштиану Роналду. Напомним, Роналду оформил хет-трик в этой встрече.



«Мы давно к этому привыкли. Роналду годами вытворяет такое. Это ни для кого не сюрприз. Он сделал хет-трик. Ничего особенного для него. Он часто решает исход матчей. Сейчас нам нужно хорошенько отдохнуть. Болельщики были великолепны — они поддерживали нас от начала и до самого конца», — приводит слова Силвы официальный сайт УЕФА.



Финальный матч Лиги наций УЕФА состоится 9 июня. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Хет-трик Роналду принёс Португалии победу в 1/2 финала Лиги наций над Швейцарией