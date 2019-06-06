Президент РПЛ: хотим расшириться до 18, а то и больше команд

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал, какие темы сегодня обсуждались во время исполкома.

«В повестке дня сегодняшнего собрания такого вопроса, как расширение лиги, не было. Но мы этот вопрос обсудили. В рамках Премьер-Лиги создана рабочая группа, которая в течение двух недель обсудит все нюансы, взвесит все минусы и плюсы. Большинство клубов выступили за. Даже те, кто воздержался или высказал сомнение, сказали, что нашей большой стране всё же нужно расширение — 18, 20 клубов. Но для этого нужна стабильная материальная база, академии. Поэтому сейчас мы не говорили о том, что будет расширение и мы к этому идём. Рабочая группа рассмотрит все механизмы, после чего все предложения будут направлены в комитет профессионального футбола. В конце месяца я должен доложить решение РПЛ в РФС, после чего Александр Дюков, наверное, вынесет это на исполком.



Помимо финансов задавались вопросы по календарю: как, когда, где играть. Ужмёмся, найдём места. Вы знаете, что сезон на сезон не попадает — в год чемпионатов мира и Европы нужно заканчивать или начинать раньше. Эти нюансы отработает рабочая группа. Вы знаете, что в ходе чемпионата нельзя менять регламент. Мы предусмотрели такую сносочку, что, в случае принятия решения о расширении до 18 команд, мы предусмотрели, как будет происходить обмен между РПЛ и ФНЛ. Вариантов было несколько, большинство приняли тот, при котором 15-е и 16-е места будут играть в стыковых матчах с третьим и четвёртым местом ФНЛ. Но решение за исполкомом. Может быть, одна вылетит напрямую, а вторая команда играть стык — такое тоже возможно.



В дальнейшем, если переход на расширение состоится, мы перейдём на такую же форму, которая есть: 17-18-е будут вылетать напрямую, а 15-16-е играть стык. Проходных матчей при стыках не бывает, равнодушия у команд нет. Мы хотим расшириться до 18, а то и больше команд, но для этого должна быть финансовая организация и соответствующие задачи. Не надо ставить невыполнимые задачи.

По календарю скажу так. Впервые мы использовали молодых ученых, научную группу институту ВШЭ, математический алгоритм. Версию мы разложили прям в ходе заседания — руководители клубов до этого её не видели. Мы постарались учесть все пожелания — вещателя, климатические условия (разделили города на зоны по погоде). Получилось вроде неплохо. Клубы уехали с версиями календаря. Вечером мы его презентуем. Мы — одна из лиг, где учитывают пожелания клубов. Впервые мы разрешили клубам обменяться кругами один раз за сезон», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.