Лаборатория исследований спорта Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) договорилась с РПЛ о сотрудничестве при подготовке календаря лиги на сезон-2019/20. Презентация календаря состоится 6 июня в 23:40 на телеканале «Матч ТВ».
Для составления расписания матчей РПЛ на будущий сезон лаборатория разработала специальный алгоритм, учитывающий множество требований календаря. Это участие клубов в еврокубковых турнирах, занятость стадионов другими мероприятиями, погодные условия в разных регионах России, пожелания вещателя, а также органов, обеспечивающих порядок. Кроме того важнейшим параметром является сбалансированность календаря со спортивной точки зрения.
«Реализацию метода можно описать так: на первом этапе мы переводим на математический язык равенств и неравенств все ограничения, заданные клубами и лигой. Для каждого ограничения мы задаём штрафные баллы, которые получают расписание, если в нём данное ограничение нарушается. После этого задача сводится к поиску календаря, для которого штрафные баллы будут минимальны. При этом оптимизация перебора разных вариантов достигается за счёт отказа от рассмотрения календарей, набирающих заведомо неоптимальный штраф», — передаёт слова заведующего лаборатории спорта НИУ ВШЭ Дмитрия Дагаева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
«Одна из задач, которую удалось решить с помощью алгоритма, — это равномерно распределить по сезону топовые матчи, чтобы в одном туре не случалось сразу два, а то и больше знаковых для лиги событий, а в каких-то турах их не было совсем. Это очень важный момент с точки зрения маркетингового и вещательного продукта», — добавил директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин.
- 6 июня 2019
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