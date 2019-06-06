Аджоев: прошу ли ставить в основу сына? Мне тренер скажет: «Ты заболел, что ли?»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал выступления своего сына в завершившемся сезоне. Гурам Аджоев-младший пять раз выходил на замену.



«Когда играют дети руководителя, им всегда тяжело из-за пристального внимания. Он забил 8 голов и сделал 4 голевые за молодёжную команду, но об этом никто не пишет. Сразу начинается: «Вышел сын президента!» Будто бы сына кто-то заставляет заниматься футболом. Он сам хочет. А там уже всё зависит от тренера – выпустит или нет.



Просил ли тренера выпустить на поле сына? Даже интересно, как вы себе это представляете? Джорджевич забивает, а я говорю ставить сына? На меня тренер посмотрит и скажет: «Ты заболел, что ли?» Такого просто не может быть», — заявил Аджоев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

«Зенит» хотел Джорджевича продать, но Лука сказал: «Я лучше в Тулу пойду» Президент «Арсенала» Гурам Аджоев — о Лиге Европы, стадионе, трансферах и сыне.